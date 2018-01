ASSE : Acheté près d'1ME, il est éjecté au bout de six mois

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Les joueurs de l'AS Saint-Etienne sont partis lundi vers l'Espagne où ils seront en stage sous les ordres du duo Gasset-Printant. Et si l'ASSE a vu débarquer un renfort avec le retour effectif de Robert Beric, dont le contrat de prêt à Anderlecht a été rompu, les Verts se passent d'un joueur arrivé au dernier mercato estival pour 0,8ME plus 15% sur la revente.

EVCT affirme en effet que si Alexandros Katranis, qui a signé jusqu'en 2022 à l'AS Saint-Etienne en provenance du club grec d'Atromitos, ne figure pas dans le groupe parti en Espagne, c'est que l'ASSE ne compte plus réellement sur le défenseur de 19 ans, pourtant présenté comme un des grands espoirs de la Grèce avant sa signature chez les Verts. Afin de trouver une solution rapide, les dirigeants stéphanois sont disposés à prêter dès maintenant Alexandros Katranis, et même à le vendre si une proposition honnête sur le plan financier parvenait d'ici la fin du mercato d'hivernal. Compte tenu du temps de jeu de Katranis (0 minute), il n'est pas certain qu'un club mettra des centaines de milliers d'euros sur le défenseur de l'ASSE.