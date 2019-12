ASSE : A Sainté, on respectera toujours l'Europe

Dans : ASSE.

D'ores et déjà éliminée de l'Europa League, l'AS Saint-Etienne jouera jeudi contre Wolfsburg une rencontre de prestige, mais sans intérêt sportif. Mais les Verts ne bazarderont pas cette rencontre européenne.

L’ASSE s’est battue la saison passée pour arracher son ticket pour l’Europa League, mais malheureusement les Verts n’auront fait qu’un passage express dans cette compétition continentale. Claude Puel n’a pas réussi à inverser la tendance pour une formation qui est clairement passée à côté. Jeudi soir, l’AS Saint-Etienne finira donc sa campagne européenne 2019-2020 par un ultime déplacement à Wolfsburg, la formation allemande pouvant encore terminer en tête de sa poule en cas de victoire contre Sainté et de défaite de La Gantoise contre Oleksandriya.

Mais même si ce match en Allemagne n’aura aucun enjeu pour sa formation, et qu’il en profitera pour faire tourner un peu son équipe, Claude Puel se défend de prendre ce match à la légère. « Une rencontre comme celle-là, ça ne compte jamais pour du beurre. C’est un match européen. Wolfsburg a la finalité de terminer premier du groupe. Ça peut être important pour eux. J'attends de mon équipe qu'elle livre un match sérieux. Ça me permettra de savoir où en sont certains joueurs, de les situer. C’est toujours intéressant », a confié l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui connaît la longue histoire des Verts et de l’Europe et ne veut pas que la légende de l’ASSE soit ternie.