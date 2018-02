ASSE : A peine revenu à l'ASSE, Gasset l'expédie dans le loft !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Si le come-back de Robert Beric était visiblement attendu et surtout souhaité lors du mercato d'hiver, celui d'Oussama Tannane n'était pas la priorité de Jean-Louis Gasset. Mais le retour de prêt à Las Palmas du joueur marocain est désormais acté, et l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne doit composer avec cela. Pour Jean-Louis Gasset, le cas Tannane a été rapidement réglé, puisque ce dernier a été directement envoyé avec la réserve de l'ASSE.

Et le technicien des Verts s'est expliqué dans Le Progrès. « J’ai eu une grande discussion avec lui. Il a tenu à revenir à Saint-Etienne. Ça ne le dérangeait pas de se refaire une santé physique en réserve. C’est un joueur que je connais, qui a du caractère, des fois un peu trop parce qu’il dépasse les limites. Je lui ai dit que de temps en temps, je le prendrai dans le groupe et si jamais il me montrait que c’est un bon joueur, ce que je pense, peut-être que je le garderai avec moi mais qu’il n’aurait aucun droit à l’erreur au niveau du comportement. Pour l’instant il s’entraîne avec la CFA, parce qu’il n’a pas joué pendant très longtemps. Il avait des problèmes relationnels et en avait eu avant. Je lui ai expliqué que les caractériels, ça ne me dérange pas, mais que par contre dès qu’il mettrait en danger le groupe, avec moi, il n’aurait aucune chance », a prévenu Jean-Louis Gasset, pas décidé à voir un joueur lui poser des problèmes en interne.