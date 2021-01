ASSE : 6ME pour Mustafa Mohamed, c'est le souk pour les Verts

Dans : ASSE.

Le club égyptien de Zamalek semble vouloir jouer avec les nerfs de l'AS Saint-Etienne dans le dossier de Mustafa Mohamed. Et son prix grimpe au fil des jours.

On ne sais pas si l’AS Saint-Etienne a réellement un énorme intérêt pour Mustafa Mohamed, mais ce qui est certain c’est que Zamalek, le club où évolue l’international égyptien, a bien l’intention de profiter d’une vente éventuelle de son jeune attaquant vedette pour faire le plein de ses caisses. Car désormais, les dirigeants du club du Caire ne cachent plus qu’ils sont prêts à céder Mustafa Mohamed, mais uniquement si leurs homologues stéphanois signent un chèque à la hauteur de leurs attentes. Tout cela en expliquant qu’évidemment c’est la mort dans l’âme qu’il verront partir leur attaquant international.

Zamalek fait grimper le prix de Mustafa Mohamed

Dans des propos relayés par EVCT, le porte-parole de Zamalek a lâché le morceau. « Nous avons reçu une offre du club français de Saint-Etienne, d'une valeur de 4ME, mais nous l'avons refusée parce que nous avons besoin du joueur dans cette période et parce que nous voulons une somme supérieure à ce que le club français a proposé. Nous accepterons donc de vendre notre joueur à 6ME », a confié Issam Salem au sujet des discussions en cours avec l’ASSE pour Mustafa Mohamed. Après avoir vu William Saliba lui filer sous le nez, l'AS Saint-Etienne a tout intérêt à réussir un ou deux jolis coups lors de ce mercato d'hiver afin de ne pas agacer ses supporters.