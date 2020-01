ASSE : 4 joueurs « scandaleux » dénoncés à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Quatorzième de Ligue 1 à mi-saison, Saint-Etienne va devoir réaliser une énorme deuxième partie de saison afin d’amorcer une remontada et espérer une qualification européenne en mai prochain.

Pour cela, il faudra que les cadres de l’équipe de Claude Puel se réveillent. Car durant la première partie du championnat, ils ont clairement aligné des performances indignes de leur réel niveau. Sur l’antenne de RMC, Jonatan MacHardy ne s’est pas gêné pour balancer des noms : Khazri, Boudebouz, Perrin ou encore M’Vila, dont les prestations déçoivent dans le Forez, sont notamment visés par le consultant de l'After Foot.

« C’est une très grande déception, alors que cette saison était charnière, dans un contexte où les deux actionnaires cherchent à ouvrir le capital pour trouver de nouveaux investisseurs pour faire passer le club dans la dimension supérieure qui devrait être celle d’un club aussi historique que l’ASSE. Les six prochains mois seront donc décisifs pour l’ASSE, et pour la crédibilité des joueurs qui ont beaucoup trop parlé l’été dernier, avec Printant. Messieurs Khazri, Boudebouz, Perrin, M’Vila… réveillez-vous ! Ils alignent des performances catastrophiques. C’est un vrai scandale. Quand on voit l’effectif, l’entraîneur, il y a quelque chose qui ne va pas » a pointé le journaliste, pour qui Saint-Etienne va devoir montrer un autre visage pour redorer son image et atteindre ses objectifs en 2020. Le 12 janvier prochain, les Verts attaqueront la phase retour par la réception de Nantes à Geoffroy-Guichard.