Truffert et Kalimuendo restent à Rennes, c'est garanti

Rennes a retrouvé le sourire samedi soir après une semaine agitée au mercato. Si Nemanja Matic est sur le départ, Adrien Truffert et Arnaud Kalimuendo sont aussi convoités en Europe. Néanmoins, pas question de vendre ces deux éléments pour Julien Stéphan.

En dominant facilement Nice 2-0, le Stade Rennais a prouvé samedi soir qu'il n'était pas déstabilisé par le mercato. Cela aurait pu être le cas alors que Nemanja Matic a martelé ses envies de départ toute la semaine dernière. Il est vrai que le Serbe se dirige vers un départ de Bretagne dans les prochains jours. Néanmoins, ce n'est pas le seul rennais convoité en ce moment. En effet, on annonce un intérêt de l'OM pour le latéral breton Adrien Truffert tandis que Francfort veut l'attaquant Arnaud Kalimuendo, buteur contre Nice justement. Ces deux transferts feraient mal à Rennes, encore englué en milieu de classement.

Truffert et Kalimuendo invendables, un milieu recherché

Aux anges après le succès de samedi, Julien Stéphan est revenu sur les rumeurs du mercato. Il a tenu à rassurer ses supporters : le Stade Rennais ne vendra pas Adrien Truffert ou Arnaud Kalimuendo en janvier. « Il peut y avoir des sollicitations, des rumeurs, mais Arnaud fait partie du projet, je le répète. Il n’y a aucun sujet, il est là, performant, est récompensé de sa générosité et de son esprit collectif, avec un attaquant plus proche de lui aussi à ses côtés. Il est sur une bonne série, est Rennais, restera Rennais, et va beaucoup nous apporter sur la deuxième partie de saison. […] Il n’y a aucun sujet. On a identifié des besoins sur ce mercato, ce n’est pas pour s’en créer d’autres. Arnaud sera là, Adrien sera là, pas de sujet dans mon esprit », a indiqué le coach rennais après le match.

« Adrien Truffert et Arnaud Kalimuendo resteront rennais cet hiver, il n’y a aucun sujet dans mon esprit en tout cas » dit Julien Stephan. #SRFC #MercatOM pic.twitter.com/S1l1s3Blk6 — François Rauzy (@RauzyFrancois) January 13, 2024

Néanmoins, si aucune vente n'est prévue, Rennes doit absolument acheter un milieu de terrain cet hiver. Le départ programmé de Matic combiné aux blessures de Le Fée et Rieder oblige le club à vite réfléchir sur ce dossier selon Julien Stéphan. Il ne faudra pas attendre pour dénicher le joueur idoine alors que les échéances arrivent vite : coupe de France contre l'OM, Ligue Europa contre Milan et surtout la Ligue 1 avec l'objectif de remonter vers les places européennes le plus vite possible.