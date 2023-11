Rennes ne l’a pas viré, Genesio est parti sans prévenir

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Malgré la confiance de ses dirigeants, Bruno Genesio va quitter le Stade Rennais. L’entraîneur du club breton, lassé et peu convaincu par les arguments de ses supérieurs pour surmonter les difficultés sportives, devrait négocier une rupture de son contrat à l’amiable.

Après un début de saison très compliqué, Bruno Genesio ne sera plus l’entraîneur du Stade Rennais. Mais son départ ne se fera pas dans les conditions attendues. L’actuelle 13e place occupée en Ligue 1, avec deux victoires en 12 journées et seulement un point d’avance sur le barragiste Lorient, aurait pu inciter la direction à lui montrer la sortie. Mais cette semaine, le quotidien régional Ouest-France indiquait que le technicien gardait la confiance de ses supérieurs. Rennes estime que Bruno Genesio reste capable de redresser la barre.

Genesio a dit stop

On s’attendait donc à le revoir sur le banc contre le Stade de Reims le week-end prochain. Mais le journal L’Equipe annonce un rebondissement ce samedi. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais devrait finalement laisser sa place à son prédécesseur Julien Stéphan. Bien sûr, le club breton n’a pas changé d’avis en quelques jours. Rennes espérait toujours poursuivre la saison avec son entraîneur. Mais selon les informations de RMC, c’est bien Bruno Genesio qui a décidé de claquer la porte pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le coach sous contrat jusqu’en 2025, parti à Lyon vendredi sans envisager un retour à Rennes, n’a pas été convaincu par le plan des dirigeants (renforcement de l’effectif et du staff technique) pour relancer l’équipe. On apprend également que le technicien de 57 ans éprouve une certaine lassitude depuis plusieurs mois, lui qui vit isolé de sa famille. Bruno Genesio devrait donc négocier une rupture de son contrat à l’amiable et faciliter le retour de Julien Stéphan, même si la radio évoque aussi la piste Rémi Garde, libre depuis son éviction de l’Impact de Montréal en août 2019.