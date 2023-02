Toko-Ekambi et Carine Galli chahutés, il dégoupille

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Jeudi soir, le Stade Rennais a malheureusement été éliminé par le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa. A la fin de la rencontre, un incident a eu lieu entre Karl Toko-Ekambi et un fan breton...

Le football français a vécu une nouvelle semaine difficile sur la scène européenne. Le FC Nantes, Monaco et le Stade Rennais ont en effet été éliminés de la Ligue Europa. Alors que les derniers cités étaient proches de se qualifier, un but en fin de la prolongation et une séance de tirs au but malheureuse auront porté un coup fatal aux hommes de Bruno Genesio. A la fin de la rencontre, c'est logiquement la frustration et la tristesse qui ont gagné les rangs du Stade Rennais. Mais un fan présent au stade est apparemment allé beaucoup trop loin en invectivant Karl Toko-Ekambi. Arrivé il y a peu en Bretagne en provenance de l'OL, le Camerounais a une nouvelle fois dû gérer une triste situation.

Toko-Ekambi agressé, Giovanni Castaldi enrage

Un crasseux insulte Karl Toko Ekambi après le match alors qu’il accepte les itws suite à la désillusion. KTE lui dit de descendre pour échanger. Évidemment il se débine, dit : « ohhh ça va ». Non ça ne va pas. Juste, un 🤡 qui n’a aucun courage ! — Carine Galli (@CarineGalli) February 23, 2023

Lors d'un duplex réalisé sur La Chaine L'Equipe, Giovanni Castaldi a en effet raconté que l'épisode avait eu lieu alors que sa compagne Carine Galli interviewait KTE sur W9 : « Il y a quelque chose que je trouve insupportable. Carine Galli travaillait pour W9 et elle a réalisé les interviews d'après-match. Toko-Ekambi s'est arrêté après la rencontre pour répondre aux questions de Carine. Pendant qu'il répondait, quelqu'un qui s'est cru très malin s'est collé à la tribune et a abondé Toko-Ekambi. Je ne peux pas les citer parce que sinon je pense que je devrais rendre ma carte de presse. Toko-Ekambi a ensuite demandé à ce personnage de descendre pour s'expliquer et là, la personne a répondu : 'Oh non mais c'est pas grave, ce sont que des insultes. Faut pas se vexer'. Je trouve ça insupportable que des gens sur les réseaux ou en tribunes pensent que les joueurs ne sont pas des humains. Les joueurs sont insultés et les seules réponses qu'ils ont c'est : 'ferme-là tu gagnes des millions'. Quand les joueurs les prennent en face, les mecs sont lâches et ses barrent. Les joueurs sont des êtres humains et ont des familles », a notamment pesté Giovanni Castaldi, qui aimerait des sanctions envers ces personnes qui mettent à mal le savoir-vivre dans les stades et en dehors.