SRFC : Zeffane dit au-revoir et merci à Rennes

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1.

Mehdi Zeffane arrive en fin de contrat au Stade Rennais, et si du côté du club breton on souhaite faire une proposition à l'ancien lyonnais afin qu'il prolonge, cela ne va probablement rien changer. Se confiance à France-Football, Mehdi Zeffane prévient que l'heure est désormais venue pour lui de découvrir un autre championnat que la Ligue 1. Remplaçant au Stade Rennais, le latéral droit veut désormais s'installer comme titulaire et c'est pour cela qu'il ne prolongera pas en Bretagne.

Et cela même si Julian Stéphan a fait un premier pas vers lui pour le garder dans son groupe afin d'avoir un bel effectif pour disputer l'Europa League la saison prochaine. « Cela fait plaisir de sentir la confiance d'un coach qui souhaite me voir prolonger à Rennes. Après, le football nous offre la possibilité de vivre pas mal de choses. Aujourd'hui, je suis plus axé sur le projet de partir à l'étranger. Pour le plaisir de jouer ailleurs, déjà, mais aussi en tant qu'homme pour découvrir une autre culture, une autre langue... En France, j'ai connu Lyon et Rennes, deux très bons clubs de L1. Je pense avoir fait le tour, à 26 ans, je suis tenté par l'étranger », a prévenu le joueur formé à l'Olympique Lyonnais, sans en dire plus sur sa possible destination.