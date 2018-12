SRFC : « Un naufrage collectif », Lamouchi est à bout

Dans : Rennes, Ligue 1.

Sabri Lamouchi, entraîneur de Rennes, après la défaite contre Strasbourg (1-4) : « Il ne faut pas se cacher derrière la Ligue Europa, c’est trop facile. Toute équipe en France souhaiterait jouer cette compétition. J’ai juste envie de dire que c’est, à part Ismaïla Sarr, un naufrage collectif. On a fait un début de match très satisfaisant, on marque un but magnifique, on a fait le plus dur et malheureusement après on donne aux Strasbourgeois la possibilité de revenir dans le match, de prendre l’avantage, de l’augmenter et on perd le fil, on abandonne, on abdique. On est tout simplement dans le dur. Quand on fait le début de match qu’on a fait, on doit être plus dans la maîtrise, commettre moins d’erreurs techniquement, des erreurs criantes, tactiquement également. On était trop loin, Strasbourg mérite sa victoire, Strasbourg a profité de nos erreurs, de notre faiblesse à tout niveau ».