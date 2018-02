SRFC : Trop petit pour l'Europe, Rennes refuse de rêver...

Dans : Rennes, Ligue 1.

Septième de Ligue 1, le Stade Rennais est revenu à un point du FC Nantes grâce à sa victoire sur Troyes samedi soir lors de la 27e journée.

Et comme la saison dernière, la cinquième place sera qualificative pour la Ligue Europa, puisque c’est Monaco et le PSG qui s’affronteront en finale de la Coupe de la Ligue. Par ailleurs, la sixième place pourrait également être synonyme d’Europe, selon le vainqueur de la Coupe de France. Cela doit forcément donner des idées aux Bretons, et au président Olivier Létang. Interrogé à ce sujet dans Téléfoot, l’ancien dirigeant du PSG refuse de s’enflammer. Honnête, il n’est pas certain que Rennes ait les « capacités » de jouer l’Europe.

« On est dans une compétition, on souhaite toujours aller plus haut, on serait ravis de finir cinquièmes mais il y a une véritable interrogation sur la capacité du Stade Rennais à enchaîner des matches tous les trois jours, à tenir une compétition européenne. On a un effectif jeune, une équipe en construction et c'est une vraie réflexion à mener. On a un superbe stade, un très bon public, un investisseur fort... Il faut prendre le temps de professionnaliser, d'avoir un meilleur souci du détail pour tenir la sixième, septième place et être toujours plus ambitieux » a lancé l’ex-directeur sportif du PSG. Un discours prudent, peut-être un peu trop…