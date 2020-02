SRFC : Stéphan répond à l'attaque de Létang, et ça pique

Dans : Rennes.

Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, après la défaite à Reims (0-1) : « Je prends l'entière responsabilité de cette défaite. Je n'ai pas fait les bons choix. Je n'ai pas bien préparé mes joueurs. On sort de neuf matchs en un mois. J'ai donc fait six changements par rapport au match de Coupe de France, mais je n'ai pas pris les bonnes options. On n'a pas fait un match convaincant, loin de là. Il n'y avait pas de liant. On est frustré de perdre sur un penalty. On doit d'abord retrouver de la fraîcheur et de la qualité dans le jeu. On ne s'est quasiment pas entraîné depuis un mois car on enchaîne les matches, j'espère qu'on va pouvoir s'améliorer cette semaine. La dernière déclaration d’Olivier Létang ? Je sais qui dit vrai. Après je n’ai pas envie de polémiquer, très sincèrement. Je n’ai jamais dit qu’il m’avait posé un ultimatum. J’ai dit que j’avais trois matchs. C’est important la sémantique. Mais encore une fois je n’ai pas envie de polémiquer, je regarde devant, je suis l’entraîneur du Stade Rennais avec la responsabilité de l’équipe professionnelle. On a des matchs à préparer, des matchs à jouer, une demi-finale de Coupe de France qui va arriver, treize matchs de championnat, donc beaucoup de rencontres encore. Ce dimanche soir, on sera troisièmes ou quatrièmes du classement, alors il n’y a aucune polémique à avoir, il faut juste regarder devant ».