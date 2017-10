SRFC : Soutien, primes doublées, promesse de démission, René Ruello frappe fort

Dans : Rennes, Ligue 1.

Auteur d’un marché des transferts très ambitieux, le Stade Rennais ne parvient pas à répondre aux attentes et se retrouve scotché dans le ventre mou de la Ligue 1, avec une seule victoire en huit matchs. A ces résultats moribonds, s’ajoutent à la fois un jeu décevant et un Christian Gourcuff qui ne prend de pincettes avec personne, ce qui a le don d’agacer en tribunes comme chez les médias. Une situation tendue mais qui ne va pas coûter sa tête au technicien breton. C’est le discours très musclé de son président René Ruello qui le confirme.

« Vous pouvez lire ou entendre tout et n’importe quoi sur l’avenir du coach, sur le match à Guingamp, mais sachez une chose : tant que je serai président du Stade Rennais, Christian sera entraîneur. Si ça ne va pas et que l’un des deux doit partir à un moment donné, je partirai avant le coach », a prévenu le patron du SRFC, dont le soutien à son entraineur a le mérite d’être clair. Ce jeudi, René Ruello était présent aux côtés de son entraineur à l’entrainement, pour voir les joueurs et faire sentir sa présence. A cette occasion, il a annoncé selon Ouest-France que les primes de victoires seraient doublés en cas d’enchainement de succès à Guingamp et contre Lille.