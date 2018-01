SRFC : Rennes joue trop bien pour gagner balance Lamouchi

Dans : Rennes, Ligue 1, OM.

Sabri Lamouchi, entraîneur de Rennes, après la défaite contre l'OM (0-3) : « Je trouve que le résultat est lourd, on ne peut pas reprocher grand-chose à mes joueurs. Ils ont été généreux dans l’investissement et les efforts. Avec trois matchs en moins d’une semaine, on savait que ça allait être difficile. L’entame de match a été plutôt positive. On s’est créé la première occasion nette, mais on l’a pas mise. Marseille s’est mis en place et elle mérite sa victoire. Il va falloir se poser les bonnes questions et réfléchir à la bonne formule pour éviter d’être aussi friable. Il a manqué de justesse technique et de vitesse. On savait que ça allait être dur physiquement sur la fin. On a essayé d’apporter de la fraîcheur, mais ça n’a pas été suffisant. Si on avait eu la chance d’ouvrir le score, cela aurait peut-être été un autre match. Mais avec des si, on refait beaucoup de choses. On est par moment trop joueur et on s’expose à des situations où à la moindre perte, on devient vulnérable. Je ne doute pas de la réaction de mon équipe, il faut juste que l’on récupère et que l’on retrouve de la fraîcheur ».