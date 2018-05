SRFC : Rennes fixe un prix hallucinant pour sa pépite

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1.

Avec 12 buts et 7 passes décisives cette saison, Benjamin Bourigeaud s’est avéré être l’atout offensif n°1 de Sabri Lamouchi au Stade Rennais.

Polyvalent, l’ancien milieu offensif du RC Lens est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Mais les dirigeants bretons n’ont pas l’intention de brader le Français de 24 ans au moment où le club va retrouver la Coupe d’Europe. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le quotidien Ouest-France, Olivier Létang devrait réclamer plus de 25ME pour Benjamin Bourigeaud au mercato.

Arrivé libre en provenance de Lens en juin 2017, le natif de Calais pourrait permettre au Stade Rennais de réaliser une énorme plus value au mercato. Mais un départ n’est « pas à l’ordre du jour » à en croire le quotidien régional. Reste désormais à voir si le joueur, dans le viseur de certaines formations anglaises et espagnoles, fera l’objet d’offre à hauteur des espérances du Stade Rennais. Et si tel était le cas, la réaction d’Olivier Letang, intronisé président du club fin 2017, sera intéressante à observer…