SRFC : Rennes fait n’importe quoi, Danzé n'est même pas surpris

Dans : Rennes, Ligue 1.

Malgré sa victoire face aux Girondins de Bordeaux (1-0) vendredi, sa quatrième consécutive toutes compétitions confondues, le Stade Rennais a vécu un après-match mouvementé.

En cause, la démission du président René Ruello qui a attendu le coup de sifflet final pour annoncer son départ à la presse, mais aussi à son entraîneur Christian Gourcuff qui a très mal pris la nouvelle. Attaché au projet 100 % breton, l’ancien coach de Lorient était « écœuré » pour son supérieur, trop affecté par les rumeurs de ces dernières semaines. Un rebondissement qui arrive au moment le plus inattendu sachant que les Rennais vont mieux sportivement. Formé au club, Romain Danzé a semblé choqué, mais pas vraiment surpris.

« Le président nous a informés de sa décision, là, dans le vestiaire, a raconté le latéral droit en zone mixte. On la respecte, on l’accepte et on en saura plus dans les prochains jours, je crois. Ça fait super longtemps que le SRFC n’avait pas aligné quatre victoires consécutives et ce soir-là, il n’a plus de président. C’est le Stade Rennais ! On le sait de toute façon. C’est un club à part, mais en dix-sept ans, je n’avais jamais connu ça. C’est une expérience de plus… » Un scénario dont le groupe se serait bien passé.