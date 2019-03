SRFC : Rennes fait mieux que l'OM, Pierre Ménès se lâche

Dans : Rennes, Europa League, OM.

Ces derniers jours, entre les exploits en Coupe d'Europe et les victoires en Ligue 1, le Stade Rennais est sur un petit nuage.

À Rennes, c'est la saison des premières. Première phase finale de Coupe d'Europe, premiers huitièmes de finale... En ce moment, le SRFC semble inarrêtable. Après avoir sorti le Betis Séville (3-3, 3-1), le club breton n'a fait qu'une bouchée d'Arsenal au match aller la semaine dernière (3-1). Si Rennes doit encore finir le travail à l'Emirates Stadium jeudi, la formation de Julien Stéphan avance désormais sans pression, puisque sa saison est d'ores et déjà réussie. D'autant plus que le Stade Rennais est revenu dans la course au Top 5 en championnat, grâce à sa victoire contre Caen (3-1). De bonnes nouvelles qui donnent le sourire à Pierre Ménès, lui qui n'hésite pas à comparer le parcours européen du SRFC à celui de l'OM en 2018.

« Rennes, ils tombent contre le Betis Séville et Arsenal en Ligue Europa. Ils n'ont pas le même tirage au sort qu'a eu l'OM l'année dernière. C'est quand même encore plus méritoire pour Rennes cette saison. C'est un club qui avait un peu une image de looser. Quoi qu'il arrive dans la suite de la saison, le club a déjà gagné. On en a parlé en bien. Je pense que ça va donner un autre éclairage et une autre ambition à ce club », lance, sur Canal+, le journaliste, qui estime donc que Rennes a clairement changé de dimension cette saison, tout cela sous l'impulsion d'Olivier Létang. Aux Bretons de confirmer tout cela d'ici à la fin de saison, avec une finale de C3 au bout du compte, comme l'OM ?