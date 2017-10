SRFC : Rennes est 15e, mais il ne faut surtout pas s'affoler...

Dans : Rennes, Ligue 1.

Malgré un recrutement intéressant cet été, durant lequel beaucoup d’argent a été investi, le Stade Rennais galère toujours autant en Ligue 1. Avec une petite victoire au compteur, les hommes de Christian Gourcuff pointent à la 15e place du classement, devant des équipes dont le seul et unique objectif est le maintien. Mais ne demandez pas aux joueurs du Stade Rennais de « s’affoler ». Sur le site officiel du club, Ludovic Baal refuse en tout cas de céder à la pression, lui qui est un titulaire quasiment indiscutable depuis le début de la saison sur le côté gauche de l’équipe bretonne.

« Il ne faut surtout pas s’affoler et continuer à travailler sereinement. On comprend le mécontentement des supporters, c’est tout à fait normal, nous les premiers nous sommes déçus de ce que nous produisons en match car ça ne reflète pas ce que l’on fait à l’entraînement. Il ne faut pas croire qu’on ne se bat pas sur le terrain. On a un match important qui nous attend à Guingamp la semaine prochaine » a lancé le polyvalent gaucher du Stade Rennais. Il sera donc question de se relancer au Roudourou dans une semaine. Pas franchement l’endroit le plus accueillant lorsqu’on est mal en point…