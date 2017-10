SRFC : Rennes a choisi son joker, et ce n'est pas Ben Arfa !

Dans : Rennes, Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, cela devrait vite se concrétiser. Le Stade Rennais va bien recruter un joueur offensif en tant que joker.

Tandis que le nom d’Hatem Ben Arfa a circulé ces dernières heures, le club breton aurait finalement jeté son dévolu sur Gaëtan Laborde (23 ans), l’attaquant des Girondins de Bordeaux. Selon 20 Minutes, la direction sportive de Rennes a d’ores et déjà contacté l’entourage du joueur afin de connaître sa position.

En revanche, Stéphane Martin a démenti tout éventuel contact entre le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux. « Nous avons eu des demandes de clubs de Ligue 2 et de bas de tableau de Ligue 1, mais pour l’instant, pas de Rennes. Et on a complètement fermé la porte à toutes les demandes jusqu’à maintenant. Il est hors de question de prêter Gaëtan Laborde. Pour un transfert, il faudra voir les sommes. Il n’est pas du tout au placard et il n’y a aucun problème avec lui » a confié le boss du club au scapulaire à 20 Minutes. Autant dire qu’il faudra négocier serré avec les Girondins de Bordeaux, qui n’ont aucun intérêt à brader leur joueur malgré le faible temps de jeu dont celui-ci bénéficie cette saison avec les arrivées de Nicolas De Préville et d’Alexandre Mendy.