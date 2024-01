SRFC ‍: Maripán dit oui, Kalimuendo à Francfort, ça bouge à Rennes

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

En meilleure forme sur le plan des résultats depuis le retour de Julien Stéphan, le Stade Rennais pourrait vivre une prochaine semaine assez folle sur le marché des transferts, que ce soit du côté des départs ou des arrivées.

Suite à une première partie de saison compliquée, avec des résultats très décevants en Ligue 1 et une dixième place bien loin de l’objectif du podium, Rennes veut clairement se racheter en 2024. Pour cela, le club breton a une idée en tête : renforcer son effectif durant ce mercato hivernal. Le secteur défensif, à la peine pendant cinq mois, devrait connaître plusieurs arrivées, notamment au poste de défenseur central. Dans ce dossier-là, le SRFC a coché plusieurs noms. Si celui d’Alidu Seidu (Clermont Foot) a été évoqué au cours des derniers jours, celui de Guillermo Maripán semble être la piste la plus avancée. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Monaco, l’international chilien est la priorité hivernale des Rouge et Noir.

Maripán convaincu par le projet rennais

🚨🔴🇨🇱 #Ligue1 |



◉ Initialement réticent à quitter l'ASM, Guillermo Maripán veut désormais rejoindre Rennes❗️



◉ Julien Stephan et Florian Maurice ont convaincu le défenseur chilien cette semaine ❗️



◉ Mais... l'ASM hésite désormais à le vendre...😬https://t.co/6zJ2hH3GrJ pic.twitter.com/eYrLwhytih — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 7, 2024

Arrivé en 2019 en provenance d’Alaves, le joueur de 29 ans pourrait apporter une expérience précieuse à la défense rennaise. Un argument que Julien Stéphan et Florian Maurice n’ont pas hésité à appuyer lors d’une discussion avec Maripán en personne jeudi dernier. Convaincu par le discours des dirigeants bretons, celui qui rêvait de la Premier League souhaite s’engager avec Rennes dès cet hiver, selon Foot Mercato. Mais alors que le SRFC semble prêt à débourser une dizaine de millions d’euros pour le recruter, l’ASM hésite à conserver son gaillard sud-américain, en attendant qu’un autre central arrive (Lilian Brassier ?) en plus de Thilo Kehrer. En attendant de connaître la conclusion de ce dossier Maripán, Rennes va devoir trancher sur l’avenir d’Arnaud Kalimuendo.

Arnaud Kalimuendo veut aller à Francfort

❗️Francfort pousse pour Arnaud Kalimuendo mais les dirigeants rennais ne seront pas faciles à convaincre.

🔹Lors de cette 2e partie de saison, Julien Stéphan veut mettre en place une animation offensive taillée pour AK, avec 2 attaquants

➡️Ça va bouger en début de semaine pic.twitter.com/u1xtn28upD — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 7, 2024

Double buteur lors de la qualification de Rennes contre Guingamp ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France (2-0), l’attaquant de 21 ans a clairement envie d’aller voir ailleurs durant ce mois de janvier. En effet, d’après les informations du journaliste de Sky Florian Plettenberg, l’ancien buteur du PSG a donné son accord verbal aux dirigeants de Francfort sur la base d’un contrat jusqu’en 2029. Maintenant, l’ancien club de Randal Kolo Muani doit trouver un terrain d’entente avec Rennes. Après avoir formulé une première offre de 20 millions d’euros au cours des derniers jours, le club de Bundesliga cherche à convaincre Rennes. Ce qui est loin d’être gagné car malgré un beau chèque en perspective, le SRFC envisage de garder son international Espoirs, sachant que son nouvel entraîneur Julien Stéphan compte sur lui pour la deuxième partie de saison. Quoi qu’il en soit, Rennes se prépare donc à animer le mercato d’hiver en L1.