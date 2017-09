SRFC : La première mise à prix pour Gnagnon est tombée

Dans : Rennes, Mercato.

Déjà suivi par des clubs anglais cet été, Joris Gnagnon a pris la décision de rester encore au moins une saison à Rennes, pour parfaire sa formation.

Il faut dire que le natif de Bondy n’a que 20 ans, et est déjà un titulaire indiscutable aux yeux de Christian Gourcuff. Chaque rencontre jouée lui apporte une expérience supplémentaire, ce qui n’est pas négligeable à son poste. Néanmoins, le club breton aura beaucoup de mal à le garder étant donné que plusieurs clubs l’observent à chaque sortie. Selon le média anglais HITC, c’est Tottenham qui est actuellement le plus pressant, le club londonien ayant envie de griller notamment Chelsea, qui observe le Franco-Ivoirien de près.

En tout cas, ces intérêts risquent de faire mouche pour Gnagnon, qui ne cache pas son envie de poursuivre sa carrière en Angleterre, où le football pratiqué, l’atmosphère et l’engagement lui plaisent beaucoup. Il reste surtout à convaincre le Stade Rennais, qui ne compte pas brader sa pépite défensive. Et selon les médias anglais, les premières discussions en vue d’un transfert ont déjà trouvé un montant de base, qui serait de 16 ME. Une somme intéressante, même si les clubs anglais ont récemment payé très cher pour des joueurs défensifs, laissant à penser que le club breton que la transaction pourrait difficilement se faire sous la barre des 20 ME.