SRFC : Hatem Ben Arfa regarde Unai Emery et rigole

Très offensif également après le match face à Arsenal, Hatem Ben Arfa a clamé haut et fort que Rennes n’irait pas à Londres pour tenter de tenir les deux buts d’avance acquis ce jeudi soir au Roazhon Park.

Le meneur de jeu rennais, toujours aussi décisif balle au pied, a donné le tournis à ses adversaires, et a certainement provoqué une nouvelle défaite embarrassante pour son ancien coach Unai Emery. Et quand on connaît les relations glaciales entre les deux hommes, même si le différent de Ben Arfa au PSG se situait plus avec la direction, cela ne laisse bien évidemment pas insensible l’international français. Même sur le terrain, le natif de Clamart n’a pas pu s’empêcher de jeter un coup d’œil aux gesticulations du coach espagnol.

« J’ai vu le même Unai Emery qui était très excité sur le banc. J’ai regardé de temps en temps, ça me faisait un peu rire. Il n’a pas changé », a confié, sourire en coin, un Hatem Ben Arfa qui sait très bien qu’Unai Emery vit toujours ses matchs à 200 %, même si cela n’a pas vraiment aidé son équipe, un peu perdue dans le bouillant Roazhon Park ce jeudi soir.