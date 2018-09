SRFC : Fou ou inconscient, Ben Arfa fait craquer Pierre Ménès

Dans : Rennes, Coupe d'Europe.

Plus d’un an après son dernier match de haut niveau, Hatem Ben Arfa a fait son retour sur les terrains à l’occasion du grand retour du Stade Rennais en Europa League.

Une entrée en jeu pour 30 minutes qui ont confirmé que le natif de Clamart avait toujours une furieuse envie de toucher le ballon, et de faire mal à l’adversaire. Même s’il n’a pas semblé affuté, il a su garder l’étincelle pour finir le match parfaitement. Une action d’éclat pour aller chercher un corner, et le pénalty transformé avec sang-froid pour offrir la victoire à son équipe. Un grain de folie qui a séduit Pierre Ménès.

« Évidemment, tout le monde du côté du club espère que cela va changer quand Niang et Ben Arfa seront au point. Les deux hommes qui sont entrés en jeu après le repos. Niang a apporté sa puissance côté gauche. Quant à HBA, qui n’avait pas joué depuis plus d’un an, il a fait du Ben Arfa pur jus. Deux ou trois passes intelligentes, un déboulé et un une-deux avec Niang… Et surtout, il a eu les cojones ou l’inconscience - voire un mélange des deux - de tirer le penalty décisif, qu’il a transformé avec une décontraction assez incroyable. En tout cas, Hatem est de retour et à titre personnel, ça me fait bien plaisir », a lancé le consultant de Canal+, qui comme beaucoup de fans rennais, se dit que le retour en forme de Ben Arfa, dans quelques semaines, risque de faire un bien fou à la formation de Sabri Lamouchi.