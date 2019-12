SRFC : Camavinga c'est de l'or en barre, Pierre Ménès est bluffé

Dans : Rennes.

Déjà utilisé à 21 reprises par Julien Stéphan toutes compétitions confondues, Eduardo Camavinga s’est imposé comme un leader du Stade Rennais, du haut de ses 17 ans.

Auteur d’un très joli but contre Lyon dimanche, l’international espoirs français est promis à un grand avenir. D’ores et déjà pisté par les plus grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Camavinga est un joueur déjà au-dessus du lot selon Pierre Ménès, lequel n’a pas lésiné sur les compliments dans une vidéo publiée par Canal Plus. Pour le journaliste il n’y a aucun doute, l’actuel milieu de terrain du Stade Rennais aura très vite sa place chez un géant d’Europe.

« La grosse place dans un club européen, il se la fera forcément. Parce que ce gamin a un talent fou. J'ai été bluffé par son match à Lyon. Et pas parce qu'il a marqué. Parce que tout ce qu'il fait, c'est simple. Tu lui envoies une brique à une touche, hop il te la remet propre. C'est formidable d'être jeune et d'avoir autant de calme, de lucidité et de qualité technique. Il faut qu'il soit un petit peu plus dur au contact, un peu plus fort physiquement. Il n'a que 17 ans, c'est normal. Il suivra probablement la progression physique d'un garçon comme Mbappé qui, aujourd'hui, est quand même dur à bouger » a souligné Pierre Ménès, déjà sous le charme d’un Eduardo Camavinga qui a conquis tout le monde en Ligue 1.