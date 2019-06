SRFC : Ben Arfa quitte (déjà) Rennes, c'est officiel

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1.

Entre Hatem Ben Arfa et le Stade Rennais, l'histoire d'amour n'aura duré qu'une saison. Il est vrai qu'après les propos du joueur en fin de Championnat, on voyait mal les dirigeants du SRFC lui proposer une prolongation de contrat. Et ce lundi, en marge de l'officialisation de l'extension de contrat signée par Julien Stéphan, Olivier Létang a confirmé qu'Hatem Ben Arfa ne jouera plus au Roazhon Park sous le maillot du club breton.

« Hatem Ben Arfa ne sera plus au Stade Rennais la saison prochaine », a confirmé le dirigeant qui avait largement contribué à faire venir un joueur qu'il avait cotôyé au Paris Saint-Germain. C'est désormais en Liga que l'on parle un Hatem Ben Arfa, dont la carrière est clairement très compliquée à comprendre depuis des années.