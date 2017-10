SRFC : A Rennes, la tête de Christian Gourcuff est demandée

Dans : Rennes, Ligue 1.

Pas vraiment connu en France pour être le plus féroce des groupes de supporters, le Roazhon Celtic Kop a élevé la voix pour demander la tête de Christian Gourcuff.

Voilà plus d’un an que le technicien breton est arrivé à la tête des « Rouge et Noir », à la demande du président René Ruello dont il est proche. Mais ni le jeu ni les résultats ne sont au rendez-vous, et le Stade Rennais n’a inscrit que six points en huit matchs, avec des résultats très décevants dans son Roazhon Park. Très cléments jusqu’à présent, les supporters bretons ont tout simplement demandé la démission de l’ancien coach de Lorient et de l’Algérie. Une décision à prendre « avant le match face à Guingamp » pour un entraineur « dépassé par ses principes et sa philosophie et que son discours ne passe plus auprès des joueurs ».

Le RCK invite aussi René Ruello à prendre position pour le bien du club, car pour le moment, le président breton reste totalement muet dans cette situation délicate, ce qui a visiblement le don d’énerver les sympathisants du Stade Rennais. Une ambiance donc particulièrement tendue à l’approche du fameux derby face à Guingamp, au Roudourou après la trêve internationale.