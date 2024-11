Sampaoli à Rennes, ce consultant annonce la catastrophe

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Englué en fond de classement, le Stade Rennais tente le pari Jorge Sampaoli pour rebondir. Un mariage étonnant qui ne plaît guère à Rolland Courbis. Ce dernier ne voit pas ce que l'Argentin peut apporter aux Rennais.

Club solide mais assez policé, le Stade Rennais va bientôt goûter à la folie Sampaoli. Le bouillant Argentin est devenu l'entraîneur des Bretons cette semaine, remplaçant Julien Stéphan après le très mauvais début de saison rennais. Rennes est actuellement 13e avec un seul point d'avance sur le barragiste Saint-Etienne. Le mariage entre le club breton et Jorge Sampaoli promet énormément. En termes de jeu, l'Argentin a souvent réussi de belles choses comme à l'OM en 2021-2022. Au niveau caractère, Sampaoli n'est pas du genre à masquer ses émotions, sur le terrain comme en dehors.

Sampaoli égal à Stéphan ?

De quoi promettre un grand bouleversement à Rennes, dans le positif comme dans le négatif. Un avis partagé par de nombreux observateurs mais pas par Rolland Courbis. Ancien entraîneur de Rennes, de l'OM ou encore de Bordeaux, le consultant estime que Sampaoli aura bien du mal à mettre ses idées en place. Malgré une approche bien différente de celle de Stéphan, Sampaoli risque de buter sur le principal problème de Rennes cette saison : un effectif mal construit et pas assez compétitif.

Au Roazhon Park, les premiers pas de Jorge Sampaoli en tant que nouvel entraîneur du SRFC. 👣#DegemerMatJorge pic.twitter.com/Sv5kyF8ouW — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 12, 2024

« On va quand même voir ce qu’il va pouvoir faire avec toutes les recrues débarquées cet été. Pour l’instant, j’essaye de juger le niveau de cette équipe, mais je n’y arrive pas. J’attends encore de voir. Là, je vois deux ou trois joueurs capables d’être intéressants, mais je vois tous les autres très moyens. Je ne vois pas de complémentarité entre eux. En recrutant autant de joueurs à l’intersaison, pour la plupart étrangers, il ne faut pas s’étonner que ça ne marche pas. Le plus étonnant aurait finalement été que ça marche. Il y a suffisamment d’argent à Rennes pour recruter deux ou trois joueurs importants en hiver. On saura mieux après. [...] Mais, en l’état, je ne vois pas quel miracle Sampaoli peut réussir avec le même effectif que Julien Stéphan cette saison », a t-il analysé chez But Football Club.

Autant dire que Rennes devra investir au mercato hivernal pour aider l'exigeant Jorge Sampaoli à réussir sa mission. Frustré par le recrutement quand il entraînait l'OM, l'Argentin aura de meilleures possibilités en Bretagne. Entre l'argent récupéré sur les ventes estivales et le pouvoir financier de la famille Pinault, le Stade Rennais a les moyens de faire une vraie révolution guidée par Jorge Sampaoli.