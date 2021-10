Salma Hayek, l'atout mercato du Stade Rennais

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

Club de plus en plus réputé sur la scène française et européenne, Rennes cherche à faire les meilleures affaires sur le marché des transferts. Pour cela, le club breton n’hésite pas à utiliser tous ses arguments, même Salma Hayek, la femme de François-Henri Pinault, le propriétaire du SRFC.

Rennes est désormais un club qui compte en France. Depuis que le SRFC a remporté la Coupe de France en 2019, le premier trophée du club breton depuis les années 1970, Rennes est clairement revenu sur le devant de la scène. Troisième du championnat l’année suivante sous les ordres de Julien Stéphan, le Stade Rennais a donc découvert la Ligue des Champions la saison passée, après avoir atteint les huitièmes de finale de l’Europa League en 2019. Autant dire que la formation bretonne monte en gamme au fur et à mesure des saisons. Durant ce nouvel exercice, avec Bruno Genesio, l’ancien coach de l’OL, sur son banc de touche, Rennes réalise d’ailleurs un bon départ. Membre du Top 5 de la Ligue 1, avec 18 points en 11 journées, le SRFC reste sur cinq victoires de suite toutes compétitions confondues. Une réussite en partie due au bon recrutement lors du dernier mercato estival.

🇲🇽E.Alvarez sur Salma Hayek : "En tant que compatriote mexicaine bien connue, elle m'a appelé et a essayé de me persuader de venir en France. Cela m'a surpris et flatté, mais mon choix de rester à l'Ajax était certain et je lui ai expliqué." (@telegraaf) #MercatoSRFC pic.twitter.com/xfvnZaSLQS — Actu SRFC (@ActuSRFC_) October 23, 2021

Sous la présidence de Nicolas Holveck, Rennes ne lésine effectivement pas sur les moyens. Puisque l’été dernier, le SRFC a été l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts en France. En dépensant pas moins de 80 millions d’euros, pour recruter des joueurs comme Loïc Badé (17 ME), Gaëtan Laborde (15 ME), Kamaldeen Sulemana (15 ME), Baptiste Santamaria (14 ME) ou Lovro Majer (12 ME), les Rouges et Noirs se sont fait plaisir. Mais si Florian Maurice, le directeur sportif, a pu sortir tous ces chèques pour renforcer son équipe afin de viser le podium de la L1 aux côtés du PSG, de l’OM ou de l’OL, c’est grâce à François-Henri Pinault. Fils de François Pinault, il est l’un des hommes les plus riches du pays, avec une fortune personnelle estimée à plus de 30 milliards d'euros. Autant dire que l’homme d’affaires a les moyens de s’offrir les joueurs qu’il veut pour son club.

« Oui, c'est vrai : Salma Hayek m’a contacté »

Mais parfois, sur certains dossiers, les choses sont plus difficiles que prévu, et notamment d’un point de vue sportif, où le SRFC peine encore à rivaliser avec les gros bras européens. Et quand Rennes galère, François-Henri Pinault n’hésite pas à utiliser les pouvoirs de séduction de Salma Hayek, sa femme depuis 2009. En effet, durant l’été 2019, pour tenter de convaincre Edson Alvarez de rejoindre la Bretagne, l'actrice et productrice mexicaine a décroché son téléphone pour contacter le milieu défensif. « Oui, c'est vrai : Salma Hayek m’a contacté. Elle m'a appelé sous prétexte qu'elle est une compatriote mexicaine bien connue et elle a essayé de me persuader d'aller en France. Cela m'a surpris et ça m’a flatté, mais mon choix pour l'Ajax était fait et je lui ai expliqué ma décision. Au final, je n'ai eu aucun doute », a lancé l'international mexicain sur AS.

📸 Angelina Jolie et Salma Hayek hier soir à l'avant-première de #Eternals pic.twitter.com/BZ4hkw3jd3 — Angelina Jolie (@AngieJolieLive) October 19, 2021

Une déclaration assez étonnante, mais cela prouve quand même l’importance que peut avoir Salma Hayek dans le monde des affaires. Car même si elle n’a pas réussi à faire venir celui que l’Ajax a recruté pour 15 ME en provenance du CF América, la femme de 55 ans reste un argument de poids pour Rennes. Et peut-être que François-Henri Pinault n’hésitera pas à refaire appel à sa dulcinée pour un autre dossier sur le mercato l’hiver prochain. Les joueurs pistés par le SRFC sont donc prévenus.