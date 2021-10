Lens intraitable face à Metz, Rennes enchaîne

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Lens a enfoncé le FC Metz avec un succès net 4-1 grâce notamment à un doublé de Wesley Saïd pour reprendre la deuxième place que lui avait repris Nice plus tôt dans l'après-midi. Metz tombe à la 19e place. Rennes a, de son côté, enchaîné un troisième succès en dominant le Strasbourg de Julien Stéphan dans les dernières minutes 1-0 et remonte 4e. En bas de tableau, Troyes a remporté le derby sur la pelouse de Reims 1-2 et dépasse son adversaire du jour à la 15e place. Lorient et Bordeaux se sont quittés dos à dos 1-1. Les Girondins restent 17èmes.

Les résultats

Lens - Metz 4-1

Lorient - Bordeaux 1-1

Reims - Troyes 1-2

Rennes - Strasbourg 1-0