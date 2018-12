Rennes : Un joueur rêve du PSG, et ce n'est pas Ben Arfa

Dans : Rennes, Mercato, PSG.

Grand espoir offensif du Stade Rennais, James Léa-Siliki se dit prêt à tout pour... le Paris Saint-Germain.

Avec Olivier Létang, la sauce PSG se ressent de plus en plus à Rennes. Mais il n'y a pas qu'au sein de la direction que le club breton a des attaches parisiennes. Puisque certains joueurs du groupe rennais ont même déjà porté le maillot du club de la capitale chez les jeunes. Cela a notamment été le cas de James Léa-Siliki. Milieu du PSG de 2004 à 2011, le joueur de 22 ans a ensuite fini sa formation à Guingamp (2011-2014) et à Rennes, où il évolue depuis quatre saisons. Et même s'il est rival de Paris, le cœur de Léa-Siliki restera à jamais rouge et bleu.

« Des clubs te font rêver ? J’ai grandi avec des clubs qui m’ont fait rêver. Aujourd’hui, je ne peux pas dire que des clubs me font rêver parce que je pense que ce serait manquer de respect aux autres. Mais c’est vrai que j’ai grandi avec des clubs qui m’ont fait rêver. Comme le PSG ? Forcément. C’est un club particulier pour moi, c’est mon club de cœur. Ça le restera toujours. Mais aujourd’hui, quand je joue contre, c’est pour les battre. Revenir au PSG un jour pour prendre une revanche, c’est une possibilité ? Je ne dirai jamais non au PSG. Si j’ai la chance de retourner au PSG pour jouer, parce que je suis quelqu’un qui a toujours la volonté de jouer, tout le temps, tous les matchs, c’est sûr que j’y retournerai », a balancé, dans Onze Mondial, JLS, qui devra faire bien mieux qu'actuellement pour espérer revenir au PSG. Car même si Rennes a imité son ancien club en se qualifiant pour la phase finale d'une Coupe d'Europe, Léa-Siliki est loin de survoler les débats, comme a pu le faire Ousmane Dembélé avant lui au Stade Rennais.