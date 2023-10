Rennes ‍: Un départ imminent de Génésio, ça devient sérieux

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Très ambitieux en Ligue 1, le Stade Rennais vit un début de saison médiocre. Les Rennais sont seulement 9es avec 2 petits succès en 9 matchs. De quoi menacer Bruno Génésio d'un départ dans les prochaines semaines.

Passé sous silence à côtés des difficultés lensoises et marseillaises ainsi que du fiasco lyonnais, le début de saison rennais n'en est pas moins inquiétant. Certains supporters et observateurs tirent la sonnette d'alarme alors que Rennes vient de chuter chez le mal-classé lorientais 2-1 ce week-end. Les Bretons n'ont gagné que 2 matchs sur 9 en championnat, 3 sur 11 avec la coupe d'Europe. Avec 11 points, Rennes se situe bien loin du podium (18 points) dont il rêve secrètement depuis plusieurs saisons. Surtout, à l'image de la deuxième période à Lorient, l'équipe de Bruno Génésio paraît parfois bien éteinte sur la pelouse. Un bilan global qui ne met pas vraiment en valeur le travail de l'ancien coach de l'OL.

Tension naissante entre Bruno Génésio et Florian Maurice

La relation entre Bruno Génésio et Florian Maurice commence à pâtir de ces mauvais résultats. Selon le quotidien du sport, l'entraîneur reproche à son directeur sportif la gestion du dernier mercato. Génésio ne digère notamment pas les départs de Jérémy Doku (Manchester City) et d'Hamari Traoré (Real Sociedad). Selon lui, ces deux éléments n'ont pas été bien remplacés et Rennes s'est affaibli. De son côté, Florian Maurice n'aime pas la mauvaise dynamique de Rennes et le visage affiché en L1. L'avenir de Génésio s'écrit déjà en pointillés.

Bruno Genesio : "C'est irresponsable de ma part de ne pas me remettre en question..." La réaction du coach rennais après cette désillusion à Lorient #FCLSRFC #J9 pic.twitter.com/3cfOQSVArs — Christophe Penven (@PenvenC) October 22, 2023

Le quotidien du sport affirme que Bruno Génésio pourrait partir dans les prochaines semaines. Son cas sera étudié par la direction rennaise après les trois prochains matchs : Panathinaikos en Ligue Europa, Strasbourg et Nice en Ligue 1. De mauvais résultats pourraient le voir partir et ce ne serait pas forcément contraint. En effet, lassé de sa situation à Rennes, Bruno Génésio est tenté de dire stop lui-même. Même les plus solides amitiés ne sont rien face au verdict implacable des résultats sportifs d'un club comme Rennes.