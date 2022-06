Rennes : Un départ à 40 millions quasiment bouclé !

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Malgré une saison solide, le Stade Rennais n’a pas pu décrocher une place sur le podium en Ligue 1.

Résultat, pas de Ligue des champions au programme pour Rennes, qui prend le risque de perdre des joueurs importants. Les rumeurs portent sur un éventuel transfert de Martin Terrier, avec notamment Dortmund sur les rangs. Mais c’est un cadre défensif qui va être le premier à quitter le Roazhon Park dans les prochains jours. En effet, l’accord avec West Ham est quasiment trouvé pour le départ du défenseur central marocain Nayef Aguerd, véritable tour de contrôle de l’arrière garde rennaise depuis son arrivée de Dijon en 2020. Le Lions de l’Atlas a forcément été repéré en Premier League avec ses performances, et les Hammers ont fait de lui leur priorité défensive.

Des bonus encore en discussions

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Rennais F.C. (@staderennaisfc)

A 26 ans, le Rennais se prépare donc à s’envoler pour Londres, puisque les derniers détails concernent simplement les bonus assure Ouest-France. En ce qui concerne le transfert, il se portera sur 30 millions d’euros minimum et 5 à 10 millions d’euros en bonus qui sont encore en train de se négocier à l’heure actuelle. Pas mal pour un joueur acheté 5 ME deux ans plus tôt. Actuellement avec la sélection des Lions de l’Atlas, Aguerd pourrait donc enchainer la visite médicale la semaine prochaine. Pour le remplacer, Rennes pense notamment au Lyonnais Jason Denayer, qui se cherche un club après avoir été au bout de son contrat avec l’Olympique Lyonnais. Une volonté commune de Florian Maurice, qui avait fait venir l’international belge à l’OL, même si le club breton n’est pas seul sur le coup.