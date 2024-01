Rennes ‍: Un accord crucial trouvé, le dossier Matic débloqué ‍?

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Depuis le début du mercato, l’OL fait de Nemanja Matic une priorité au milieu de terrain mais pour l’instant, l’international serbe est toujours bloqué par le Stade Rennais. Tout pourrait évoluer dans les jours à venir.

Le Stade Rennais est l’un des principaux acteurs de ce mercato hivernal en Ligue 1. Et si l’attention est concentrée autour du club breton, c’est car plusieurs joueurs de l’effectif de Julien Stéphan ont une très belle cote sur le marché des transferts. Adrien Truffert est la priorité de l’Olympique de Marseille au poste de latéral gauche tandis qu’Arnaud Kalimuendo a fait l’objet d’une offre supérieure à 20 millions d’euros de la part de Francfort. Un autre dossier est complexe à bien des égards pour le Stade Rennais, celui de Nemanja Matic.

Matic à l’OL, une bonne nouvelle venue du Grand Est https://t.co/S5Y5zYw1sG — Foot01.com (@Foot01_com) January 16, 2024

L’international serbe veut impérativement quitter la Bretagne lors de ce mercato hivernal et a donné son accord à l’Olympique Lyonnais, qui souhaite absolument le recruter. Pour l’heure, les négociations sont au point mort en grande partie car Rennes ne veut pas vendre Matic avant d’avoir trouvé son remplaçant. Florian Maurice et Julien Stéphan ciblent Pierre Lees-Melou et souhaitent s’offrir le maestro du Stade Brestois cet hiver. D’après les informations de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, les discussions avancent à tel point qu’un accord contractuel a été trouvé entre l’ancien joueur de l’OGC Nice et le Stade Rennais.

Rennes est d'accord avec Pierre Lees-Melou

Un accord crucial qui pourrait débloquer la situation de Nemanja Matic… à condition que Brest accepte de vendre Lees-Melou. Et ce n’est pas gagné car selon la radio, le président brestois Denis Le Saint est « furieux » de la démarche de son rival breton. Le patron du SB29 ne digère pas que Rennes se soit mis d’accord avec Lees-Melou avant d’entrer en négociations avec Brest pour le transfert du joueur. En l’état, on ignore si Brest va bloquer Lees-Melou ou si un accord sera trouvé alors que des prix avoisinant les 15 millions d’euros ont été évoqués. Mais du côté de l’OL, on prie en toute logique pour que Pierre Lees-Melou rejoigne Rennes au plus vite afin de pouvoir enregistrer par la suite la signature de Nemanja Matic. Il faudra faire vite car de son côté, le Serbe veut absolument partir et dispose également d’une offre en Angleterre où Fulham aimerait beaucoup le recruter.