Rennes tente un pari XXL et recrute un attaquant en Turquie

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais veut encore recruter d'ici la fin du mercato et sur le plan offensif, le club breton a trouvé son bonheur en Turquie. Un jeune attaquant prometteur devrait rapidement signer.

Le Stade Rennais a laissé partir Jérémy Doku à Manchester City, ce qui a fait le bonheur du comptable du club breton, mais nettement moins celui de Bruno Genesio. La fin du mercato d’été se profilant et l’entraîneur de Rennes voulant encore renforcer son équipe dans plusieurs secteurs, Florian Maurice a plusieurs dossiers en cours, et l’un devrait rapidement se concrétiser.

Il ne s’agit pas d’Adnan Januzaj, longtemps considéré comme un très probable renfort du Stade Rennais, mais d’un joueur nettement moins connu dans notre pays. Bertug Yildirim, c’est de lui qu’il s’agit, serait proche de signer avec le club de Ligue 1. Benjamin Quarez, journaliste du Parisien, révèle même que l’affaire sera déjà faite entre Rennes et Hatayspor où évolue Bertug Yildirim.

Bertug Yildirim annonce son départ à Rennes

Rennes tient son renfort offensif avec Bertug Yildirim (21 ans). L’attaquant d’Hatayspor a déjà informé ses coéquipiers de son départ pour la France. C’est en passe de se faire. #mercato — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 29, 2023

« Rennes tient son renfort offensif avec Bertug Yildirim (21 ans). L’attaquant d’Hatayspor a déjà informé ses coéquipiers de son départ pour la France. C’est en passe de se faire », précise le journaliste au sujet du joueur attendu très rapidement en Bretagne. Agé de 21 ans, et international chez les jeunes, Bertug Yildirim avait été prêté à Antalyaspor au dernier mercato d'hiver, avant de revenir à Hatayspor où il a encore trois ans de contrat. Depuis le début de l'actuelle saison en Turquie, Bertug Yildirim a déjà marqué un but en trois matchs. Le natif d'Istanbul a une valeur estimée par le site spécialisé Transfermarkt à 2,5 millions d'euros, pas de quoi vider les caisses de Rennes et peut-être laisser la place à un autre renfort à la pointe de l'attaque.