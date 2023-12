Un stade à tout prix, Rennes a honte du Roazhon Park

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

A l’étroit au Roazhon Park, le Stade Rennais envisage de construire une nouvelle enceinte avec une capacité revue à la hausse. Les propriétaires du club breton sont prêts à mettre la main à la poche. Mais de longues années seront nécessaires avant la réalisation du projet.

Bientôt un nouveau stade à Rennes ? C’est en tout cas l’ambition de la famille Pinault. Les propriétaires du Stade Rennais pensent sérieusement à financer la construction d’une nouvelle enceinte. En octobre dernier, une étude de faisabilité avait été lancée. Le site de l'ancienne usine Citroën de la Barre Thomas, à proximité du Roazhon Park, a été jugé apte à accueillir un écrin de 40 000 places, les Rouges et Noir se sentant actuellement à l’étroit.

« Avec 29 000 places, la capacité du stade est trop restreinte aujourd'hui, a estimé le président du Stade Rennais Olivier Cloarec, dans un entretien accordé à Ouest-France. En France, on est 11es en termes de capacité en comptant la Ligue 2. » Rennes se prépare donc à lancer les grandes manœuvres. « On est en train de la peaufiner. C’est complexe. On a quelques éléments, mais il faut qu’on les affine, a expliqué le dirigeant. Avec le championnat, on est sur deux temporalités complètement différentes parce qu’un projet de stade, c’est un investissement structurel pour 100 ans. »

Pas avant 2030

« Il y a la possibilité de mettre un stade. Mais après, il y a tout ce qui va autour : les parkings, les accès, les abords, a énuméré Olivier Cloarec. Il faut qu’on ait plus d’éléments de ce côté-là pour pouvoir ensuite discuter avec la Mairie derrière. Parce qu’encore une fois, l’idée, c’est évidemment de travailler avec eux. Ce sera au-delà de 2030, notamment parce qu’il y a une modification de PLU (Plan local d'urbanisme, ndlr) à faire. » Le Stade Rennais, qui avait disputé 18 de ses 19 matchs à domicile à guichets fermés la saison dernière, devra donc se montrer patients.