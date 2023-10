Désiré Doué, le prochain gros coup du Real en France ‍?

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Auteur d’un but décisif face à Nantes dimanche soir, Désiré Doué a réalisé une excellente entrée… sous les yeux d’un scout du Real Madrid.

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Bruno Genesio, Désiré Doué ne s’est pas encore imposé comme un titulaire au Stade Rennais. Le talent du jeune milieu offensif français de 18 ans ne fait néanmoins aucun doute et son entrée dimanche soir face au FC Nantes l’a démontré. Dès ses premières minutes sur le terrain, l’international U19 de l’Equipe de France s’est montré décisif en inscrivant le but du 2-1 pour le Stade Rennais dans le derby. Une prestation remarquée puisque dans les tribunes se trouvait un scout… du Real Madrid.

En effet, Sports Zone indique que le club de la Casa Blanca avait envoyé un observateur pour étudier les performances de plusieurs joueurs du Stade Rennais. Les noms de tous les joueurs surveillés par le Real Madrid n’ont pas filtré mais parmi l’un d’eux se trouve Désiré Doué selon le média. Deux ans après avoir réalisé le très gros coup en s’offrant Eduardo Camavinga pour seulement 35 millions d’euros en provenance de Rennes, le Real Madrid a visiblement une nouvelle envie de piocher dans le centre de formation du club breton.

Le Real Madrid en pince pour Désiré Doué

Il faut dire qu’il est maintenant de notoriété publique que la pépinière rennaise est l’une des meilleures en Europe. Reste que du côté du Stade Rennais, on n’envisage pas vraiment de se séparer de Désiré Doué, d’autant que le contrat du jeune milieu offensif court jusqu’en juin 2026 en Bretagne. Dans l’esprit de Bruno Genesio, il s’agit par ailleurs d’un joueur amené à gratter une place de titulaire dans les mois et les années à venir. Mais de son côté, le Real Madrid a un faible pour le recrutement des meilleurs espoirs en post-formation, comme cela a été fait avec Rodrygo, Vinicius ou encore Camavinga et Fran Garcia. Et le club de la Casa Blanca a récemment prouvé qu’il pouvait envoyer une très grosse somme d’argent pour attirer ce joueur de prospect.