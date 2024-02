Rennes s'est comporté en seigneur avec Sochaux

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Large vainqueur mardi soir à Sochaux, le Stade Rennais a fait un vrai geste envers le club doubiste qui tente de se relever d'une situation délicate.

Sur la pelouse de Bonal, le club breton n'a pas fait le moindre cadeau au FC Sochaux, puisque l'équipe de Julien Stéphan s'est imposée 6 à 1 et s'est donc qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France. Mais dans les coulisses, Rennes a eu un comportement exemplaire, car là où certains clubs seraient repartis avec la moitié de la recette, le club de François Pinault n'a pas voulu passer pour un pingre. En effet, les Bretons ont simplement demandé à ce qu'on rembourse les frais engendrés pour le déplacement jusqu'à Sochaux, laissant au club tout le reste, alors que Reims et Lorient n'avaient pas fait la même chose lors des tours précédents. Un geste très apprécié par les dirigeants doubistes qui après la crise de l'été dernier, qui a vu le club descendre en National, sont très prudents sur le plan financier. Grâce à ce coup de pouce budgétaire, le FC Sochaux, actuel quatrième de National et donc toujours en course pour la montée en Ligue 1, va toujours mieux respirer.