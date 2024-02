CdF ‍: Rennes démolit le rêve de Sochaux

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, huitième de finale

Stade Bonal

Sochaux-Rennes 1-6

Buts : Viltard (64e sur pen.) pour Sochaux ; Gouiri (24e, 47e), Salah (29e), Kalimuendo (35e, 41e), Bourigeaud (82e) pour Rennes

Rennes n'a pas laissé Sochaux espérer ce soir. Les Rennais ont étrillé le club de National 6-1, avec quatre buts inscrits déjà en première période.

Prévenu après les éliminations de Lorient et Reims à Bonal, Rennes a su être sérieux contre Sochaux. Les Bretons réalisaient une première période d'enfer en plantant quatre buts en un quart d'heure. Gouiri lançait la tempête rouge et noire de la meilleure manière, nettoyant la lucarne de Patouillet d'une frappe sublime en lucarne. Salah et Kalimuendo deux fois enfonçaient le clou. La seule ombre au tableau était la sortie sur blessure de Le Fée après 3 minutes. Après le repos, Gouiri s'offrait un doublé tandis que Bourigeaud plantait le 6e et dernier but. Sochaux réduisait le score via un penalty un peu généreux. Rennes est en quart de finale et confirme son retour en forme.