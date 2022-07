Rennes recale Umtiti, Genesio retient sa colère

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Malgré l’intérêt de Bruno Genesio, le Stade Rennais ne devrait pas recruter Samuel Umtiti. Une déception pour l’entraîneur des Rouge et Noir, d’autant que le défenseur central a fait l’objet de rumeurs gênantes pour la suite de sa carrière.

Confronté au départ de Nayef Aguerd à West Ham, et à la longue absence de Warmed Omari, le Stade Rennais espère recruter deux défenseurs centraux. L’un d’entre eux devrait être le Sud-Coréen Kim Min-jae, qui pourrait faire l’objet d’un transfert en provenance de Fenerbahçe pour 20 millions d’euros. Une chose est sûre, c’est que le club breton a abandonné la piste Samuel Umtiti qui ne faisait pas l’unanimité en interne.

Genesio défend Umtiti

Convaincu après son entretien avec le défenseur central du FC Barcelone, qu’il avait connu à l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio doit être déçu. On peut même parler d’un sentiment de colère pour le technicien après les rumeurs selon lesquelles Rennes aurait recalé Samuel Umtiti après sa visite médicale. « On a dit suffisamment de choses. J’en profite pour regretter les fausses informations qui ont été divulguées », a démenti le coach des Rouge et Noir en conférence de presse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

« Je n’ai pas de réseaux sociaux mais on m’a appris certaines choses et j'en suis désolé pour Sam', parce qu'en aucun cas, il n'est venu passer une visite médicale, et encore moins une visite médicale qui n'aurait pas été concluante, a ajouté Bruno Genesio. C'est une fausse information qui est grave, je trouve, pour le joueur et nous aussi. Ça ternit notre image et mon image car j'ai aussi un engagement avec lui. Je ne sais pas qui a sorti l’information mais c'est un peu vicieux et je trouve ça très regrettable. Et je pèse mes mots. » Après les nombreuses blessures du Blaugrana, ces rumeurs ne l’aideront pas à trouver un nouveau club.