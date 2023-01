Rennes : Premières nouvelles pour Martin Terrier

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Homme fort du Stade Rennais cette saison, Martin Terrier a vécu une première période assez terrible. Auteur de l’ouverture du score, il a ensuite vu un doublé lui être refusé par la VAR, avant d’être sonné sur un contact aérien. Et quand il s’en est remis, il a effectué un tacle défensif qui s’est très mal terminé. Son genou semble s’être bloqué dans le sol, et il est retombé dessus. Ses cris ont mis un grand froid au Roazhon Park tout comme sa sortie sur civière.

Le genou est touché, et Bruno Genesio a confirmé à la pause que cela ne sentait pas bon du tout. « Les nouvelles ne sont pas très rassurantes pour l’instant. Le genou a tourné, on attendra demain pour en savoir plus », a livré sur Canal+ l’entraineur du Stade Rennais, qui craint et redoute forcément une rupture des ligaments, soit la pire blessure possible pour une football, car elle signifie quasiment systématiquement une opération et une absence des terrains de six mois.