Rennes ou ASSE : Khazri a choisi une stratégie en or !

Si ce mercredi il y a bien une certitude concernant Wahbi Khazri, c'est que l'international tunisien ne jouera pas à Sunderland cette saison, le club anglais désormais en D3, avec qui il est toujours sous contrat, ne souhaitant pas le conserver. Mais l'heure est désormais venue pour Wahbi Khazri de faire son choix et de manière plutôt classique, l'attaquant laisse les clubs intéressés se livrer à une vraie surenchère financière pour le faire venir. Mais, sauf nouveau retournement de situation, Wahbi Khazri devrait prendre sa décision dans les prochains jours.

C'est du moins ce que l'on croit savoir du côté de Rennes où l'on sait que la concurrence est totale et frontale avec l'AS Saint-Etienne dans ce dossier. « On en est quasiment là où nous en étions il y a quelques semaines, en disant que la balle était entre les mains de Wahbi, avec lequel on a conservé le contact de façon régulière. On attend une réponse. Cela devrait se décanter a priori cette semaine, dans un sens ou dans l’autre, a confié Olivier Létang, le dirigeant rennais laissant clairement entendre qu’il pourrait se tourner vers d’autres joueurs au cas où. On se doit d’être professionnel, donc on discute avec un certain nombre d’autres joueurs, qui ont envie de nous rejoindre parce qu’on ne peut pas être dépendants uniquement de la décision d’une personne et on doit protéger le club, l’institution. » Le joueur tunisien de 27 ans a tout à gagner dans cette histoire et il l'a visiblement bien compris.