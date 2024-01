Rennes officialise la signature d'Alidu Seidu

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais a annoncé lundi soir la signature d'Alidu Seidu, le défenseur ghanéen qui évoluait à Clermont s'est engagé jusqu'en 2028 avec le club breton.

« Après John Mensah, Asamoah Gyan, John Boye et Kamaldeen Sulemana, Alidu est le 5e joueur ghanéen à avoir fait le choix du Stade Rennais F.C. Pensionnaire de la hautement réputée Académie Jean-Marc Guillou pendant huit saisons, le puissant et véloce défenseur ghanéen a tapé dans l’œil du CF63 en 2019. Il y parfait sa formation pendant quelques mois avec la réserve auvergnate avant de découvrir l’univers pro en septembre 2020, en Ligue 2 contre Toulouse. Loué pour ses qualités combatives, il empile les titularisations et se fait un nom. Lors de la saison 20/21, il est de ceux qui ont aidé Clermont à accéder pour la première fois à l’élite du foot français. L’international ghanéen de 23 ans compte 89 matchs professionnels avec Clermont », précise le Stade Rennais.