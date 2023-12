Rennes ‍: Mandanda c'est fini, Riolo lui dit avec respect

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

L'effet Julien Stéphan n'a duré qu'un match. Rennes est bel et bien en crise. Les Bretons ont subi un deuxième revers de suite face à Monaco et se rapprochent encore de la zone rouge. La qualité de l'effectif est pointée du doigt, notamment Steve Mandanda dans les buts.

Avec 15 points en 15 matchs, Rennes a clairement un rythme de relégable. Les Bretons n'ont pas amélioré leur dynamique malgré leur récent changement d'entraîneur, Julien Stéphan prenant la place de Bruno Génésio. Après un succès sur Reims, Rennes a été battu à Marseille et contre Monaco samedi soir (1-2). Tous les observateurs et même Julien Stéphan ont noté la différence de niveau évidente entre l'équipe monégasque et l'équipe rennaise. Le onze de Stéphan était clairement inférieur sur le match, mettant en lumière le manque de qualité des joueurs rennais.

Mandanda est trop vieux, il doit céder sa place

Sur RMC, le procès des cadres rennais a été implacable. Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo et la défense centrale ont été visés par Kévin Diaz et Daniel Riolo. Ce dernier s'est montré encore plus inquiet concernant le poste de gardien de but. Steve Mandanda a été trop facilement battu sur les deux buts de Monaco. A 38 ans, l'ancien gardien de l'OM et de l'Equipe de France a fait son temps et il n'est plus l'homme de la situation pour Daniel Riolo.

🗣️💬 "Il n'y a pas un compartiment du jeu ou Rennes a rivalisé avec Monaco"



🔴⚪️ @Daniel Riolo et @kevinDiaz11 reviennent sur la belle performance des Monégasques à Rennes. pic.twitter.com/RIK4UWiN64 — After Foot RMC (@AfterRMC) December 9, 2023

« Mandanda c’est fini, Mandanda il est fini. La frappe sur le deuxième but, le plat du pied, on a l’impression qu’il a mis 10 ans à se coucher. Ça fait longtemps qu’il est fatigué Mandanda, faut arrêter. En gardant tout le respect qu’il faut avoir pour lui et sa carrière, clairement il ne fait plus de différence. Il est fini maintenant », a lâché froidement le journaliste de RMC. De quoi donner du travail à la cellule de recrutement rennaise cet hiver. Mais, il est vrai que la défense du Stade Rennais, actuellement 13e meilleure de Ligue 1 seulement, souffre depuis le début de saison et que Mandanda a rarement réalisé des miracles comme à sa belle époque marseillaise.