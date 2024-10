Rennes ‍: Le patron se fâche, Stéphan est en grand danger

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Après un début de saison loin des attentes, le Stade Rennais a pris une mesure forte. Le propriétaire François-Henri Pinault a décidé de licencier le président Olivier Cloarec, remplacé par Arnaud Pouille vendredi. Désormais, la menace se rapproche pour l’entraîneur Julien Stéphan.

Ça bouge encore à Rennes. Ce vendredi, le pensionnaire du Roazhon Park a annoncé un changement de président. Olivier Cloarec a officiellement pris la porte pour laisser la place à Arnaud Pouille. On peut parler d’une mesure forte dès le début de la saison. Il faut dire que les premières semaines de compétition ne sont pas encourageantes. Les Rouge et Noir n’ont remporté que deux matchs en six journées, eux qui occupent une 10e place très éloignée des ambitions de la direction.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹, Arnaud Pouille est nommé Président Exécutif du SRFC et succède à Olivier Cloarec. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 4, 2024

Pour le quotidien régional Ouest-France, cette décision importante dans l’organigramme ressemble à une « reprise en main de François-Henri Pinault ». Nos confrères rappellent que l’actionnaire du Stade Rennais avait déjà poussé pour la nomination de l’Italien Frédéric Massara en tant que directeur sportif en juin dernier, suite au départ de Florian Maurice du côté de l’OGC Nice. Après avoir nommé un patron du sportif ainsi qu’un président en l’espace de quelques mois, le propriétaire pourrait poursuivre sa révolution. Surtout si les résultats restent décevants.

Stéphan sous la menace

Autant dire que le prochain fusible devrait être l’entraîneur Julien Stéphan dont le deuxième passage sur le banc n’est pas un franc succès. L’ancien coach de Strasbourg, revenu en novembre 2023, a terminé la saison dernière à la 10e place. Et l’entame de ce nouvel exercice laisse penser que le fils de Guy Stéphan reste en difficulté. Dans ce contexte, une défaite à domicile contre le concurrent monégasque ce samedi soir passerait très mal, sachant que la trêve internationale laisserait tout le temps nécessaire à François-Henri Pinault pour réfléchir.