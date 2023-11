Rennes ‍: La sortie déjà légendaire de Bruno Genesio

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Pour Bruno Genesio, la victoire avec la manière face au Panathinaïkos n'a pas du tout fait oublier le mauvais début de saison de son équipe. Et c'est dit clairement.

Entraineur du Stade Rennais, Bruno Genesio ne parvient pas cette saison à répondre aux attentes élevée du club breton en championnat, avec une série négative qui installe les « Rouge et Noir » dans le ventre mou du championnat malgré un effectif de qualité. Les erreurs se multiplient, notamment chez les jeunes joueurs du club, mais le technicien français n’échappe pas aux critiques également. La Coupe d’Europe est toutefois une véritable bouffée d’air frais pour l’ancien coach de l’OL, qui a vu son équipe dominer le Panathinaïkos ce jeudi soir (3-1) dans un match un peu fou, puisque Rennes a fait la différence à 10 contre 11. Malgré la joie légitime de cette victoire qui rapproche les Bretons d’une qualification, il ne fallait pas compter sur Bruno Genesio pour en faire de trop. Dans une sortie qui a fait immédiatement le buzz, le technicien du Stade Rennais a expliqué qu’il attendait plus de son équipe, et que ce succès n’était qu’une étape de la saison, et vraiment pas une finalité à ses yeux.

Genesio ne joue pas la 10e place

« Je mets tout le monde en garde. Je ne suis pas venu à Rennes pour jouer la 10e place ou pour faire des tours d'honneur quand on gagne un match. Je suis venu pour remplir les objectifs. Tout le monde doit prendre conscience qu'on doit être tout le temps comme ce soir. Un match sur dix, on peut être moins bien car ça arrive. Depuis le début de saison, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Quand je dis ça, je me mets dans le premier wagon », a souligné Bruno Genesio, qui prévient son équipe avant le match du week-end prochain face à l’OL. Une façon d’éviter de se féliciter alors que la première partie de saison rennaise n’est pas satisfaisante, et qu’un nouveau revers pourrait finir par agacer les propriétaires du club breton.