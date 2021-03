Rennes : Julien Stéphan justifie son départ

Dans : Rennes.

Lundi matin, les supporters du Stade Rennais ont été surpris en apprenant la démission de leur entraîneur Julien Stéphan.

Neuvième de Ligue 1 après une nouvelle défaite contre Nice ce week-end, le club breton est bien loin du standing acquis ces derniers mois grâce à Julien Stéphan. L’homme qui a glané une Coupe de France au Stade Rennais a considéré qu’il n’était plus l’homme de la situation et a ainsi démissionné sans réclamer un euro. Dans un communiqué transmis à l’AFP, le désormais ex-entraîneur de Rennes est revenu sur les raisons de son choix. Il souhaite bonne chance au club de son cœur pour la suite de la saison et salue le comportement et la compétence des deux hommes forts du club, à savoir le président Nicolas Holveck et le directeur sportif Florian Maurice.

« Je quitte le Stade Rennais le coeur gros mais avec le sentiment d'avoir toujours donné le meilleur de moi-même pour le bien du club. J'espère de tout coeur qu'avec un autre discours et une autre méthode, les joueurs renoueront avec des résultats plus conformes à leur niveau Si mon passage au Stade Rennais ne se termine pas comme je l'aurais souhaité, je quitte le club avec le sentiment d'avoir toujours fait le maximum. Que ce soit en tant que formateur ou entraîneur des pros, j'ai passé neuf saisons inoubliables dans le club de la ville où je suis né. Je connais l'attachement et l'implication de Nicolas Holveck et de Florian Maurice dans leur mission. Nous avons partagé avec les supporters des émotions uniques, qui me resteront gravées à jamais » a livré Julien Stéphan, forcément très ému au moment de commenter son départ de Rennes.