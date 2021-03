Rennes : Julien Stéphan démissionne (officiel)

Dans : Rennes.

L'entraîneur du Stade Rennais a présenté sa démission à ses dirigeants, lesquels l'ont acceptée. Julien Stéphan était de plus en plus en danger compte tenu des résultats de son équipe.

Après la défaite de Rennes vendredi soir contre Nice, Nicolas Holveck avait tenu à soutenir son entraîneur, le président du club breton n’étant pas loin de crier au complot face à ceux qui critiquaient le coach qui avait amené l'équipe en Ligue des champions. Mais, ce lundi, les dirigeants annoncent que Julien Stéphan a présenté sa démission et qu'elle a été accepté. « Ce matin le Stade Rennais F.C. a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan. Le club remercie Julien pour ces neuf années passées au sein des « Rouge et Noir » et pour l’ensemble des résultats exceptionnels qu’il a obtenus à la tête de l’équipe professionnelle (qualification pour les 1/8èmes de finale de la Ligue Europa, victoire en coupe de France et finaliste du trophée des Champions en 2019, qualification en phase de groupe de la Ligue des Champions en 2020). L’ensemble du club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et le remercie à nouveau pour sa totale implication durant toutes ces années. Philippe Bizeul, adjoint de Julien Stéphan et titulaire du BEPF, assurera l’intérim dès la séance de ce matin », indique le stade Rennais.

Longtemps dans le haut du classement, l’équipe de Stéphan est à la dérive depuis le début de l’année 2021 avec une seule victoire toutes compétitions confondues. A deux jours du match contre l’Olympique Lyonnais, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, le Stade Rennais va donc devoir trouver un nouveau technicien, le nom de Bruno Genesio étant évoqué pour succéder à Julien Stéphan.