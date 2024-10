Rennes ‍: Julien Stéphan en grand danger, Brest peut l’achever

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

La tension monte à Rennes, où Julien Stéphan ne donne pas satisfaction avant le derby chaud sur le terrain de Brest ce samedi.

Entraineur débarqué au Stade Rennais en 2012 pour s’occuper des U19, Julien Stéphan a grimpé les échelons jusqu’à connaitre le sacre avec l’équipe première entre 2018 et 2021, avec la victoire en Coupe de France à la clé, mais aussi une participation en Ligue des Champions. Il avait ensuite démissionné le 1er mars 2021, pour mieux revenir deux ans et demi plus tard. Depuis, le club breton ne parvient pas forcément à aller beaucoup mieux, manquant la Coupe d’Europe la saison passée et à la peine cette saison en Ligue 1. Une situation qui lui vaut quelques critiques inévitables, et surtout un possible débarquement si les « Rouge et Noir » continuaient à s’enfoncer, comme ce week-end lors du derby face à Brest.

Dans la capitale bretonne, tout le monde est bien conscient du coup de chaud, et le journaliste de Ouest-France Pierre Le Gall estime que c’est bien normal que la pression monte. « La pression s’accentue, on l’a bien senti et je pense que c’est bien visible à travers ses conférences de presse. Il est sur la défensive, limite un peu parano, comme quoi tout le monde lui en veut, qu’on ferait exprès de ne pas retenir ses bons résultats de début d’année 2024 après sa nomination. Mais ça commence à dater. Aujourd’hui, cela fait six mois que Rennes est dans une mauvaise période, et c’est normal pour un club comme Rennes que le coach soit au moins fragilisé, quand vous avez 7 en 7 journées et avec des contenus de matchs globalement insuffisants », a souligné le journaliste sur TV Rennes, pour qui Julien Stéphan ne pourra pas tenir longtemps s’il n’y a pas une inversion rapide de tendance dès les prochains matchs. Et probablement ce samedi face à Brest.