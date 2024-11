Rennes ‍: François Pinault va lâcher les millions d’euros

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Les jours de Julien Stéphan sont comptés, mais le Stade Rennais se prépare à lui offrir une sacrée enveloppe financière en cas de départ.

Humilié à Auxerre, le Stade Rennais ne devrait pas continuer l’aventure avec Julien Stéphan, qui ne parvient pas à réveiller son équipe cette saison. Les dirigeants bretons se sont donnés quelques jours de réflexion, mais il est plus souvent question du successeur du fils de Guy Stéphan, que de la prolongation de son deuxième passage en Ille-et-Vilaine. Néanmoins, aucune décision officielle n’a été prise, car pour ce genre de tour de force, c’est en très haut lieu que cela se passe. La famille Pinault, qui ne s’immisce pas dans la vie quotidienne du club malgré son statut de propriétaire, a souvent le dernier mot en ce qui concerne le choix de conserver ou non un entraineur. Le chèque vient également d’en haut et ce sera une addition non négligeable à régler dans les prochains jours si Julien Stéphan venait à prendre la porte.

Rennes a prolongé Stéphan

Prolongé jusqu’en juin 2026, l’entraineur vainqueur de la Coupe de France avec les « Rouge et Noir » doit bénéficier d’une indemnité de 3,6 millions d’euros en cas de limogeage, affirme Daily Mercato. Une somme qui pourrait grimper encore si on prend en compte le départ de ses adjoints. Si la famille Pinault ne manque pas d’argent, le temps pris pour cette décision laisse en tout cas entendre que tout n’est pas réglé aux différents niveaux, même s’il est surtout question du prochain entraineur du Stade Rennais, et pas vraiment de continuer à avoir Julien Stéphan sur le banc de touche le week-end prochain contre Toulouse. Il faut dire que lors du dernier match face au Havre, les supporters avaient déjà demandé, malgré la victoire, la tête de leur entraîneur.