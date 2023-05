Rennes écrase Ajaccio et met Lille sous pression

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

36e journée de Ligue 1

Stade François Coty

Stade Rennais bat AC Ajaccio : 5 à 0

Buts : Santamaria (14e), Gouiri (31e, 40e, 71e), Doku (37e) pour Rennes

Expulsion : Alphonse (ACA) à la 63e

En déplacement ce dimanche à Ajaccio, le Stade Rennais savait qu’après les victoires de Lyon et Lille, la victoire était impérative. Et face à une équipe corse, qui sait que son avenir est en Ligue 2, le club breton n’a pas traîné à prendre ses aises à l’occasion d’une première période à sens unique. Santamaria (14e), Gouiri, auteur d’un doublé (31e, 40e) et Doku (37e) donnaient de l’ampleur au score avant la pause (0-4). Sans un Leroy inspiré, l’addition aurait même été plus lourde, tout cela dans un climat assez chaud dans les tribunes, certains supporters de l’ACA s’en prenant à leurs propres joueurs.

Gouiri signe un triplé

Fort de cet avantage, le Stade Rennais gérait tranquillement la seconde période, d’autant plus facilement après l’expulsion d’Alphonse (63e), auteur d’une faute grossière sur Doku. Et c’est Gouiri, encore lui, qui corsait l’addition d’une frappe de près qui ne laissait aucune chance au portier ajaccien (0-5, 71e). Forte de cette large victoire à Ajaccio, l’équipe de Genesio revient à un point de Lille dans la course à la cinquième place, avec une différence de buts désormais largement meilleure que le LOSC (+27 contre +20). Lors des deux derniers matchs de la saison, Rennes recevra Monaco et ira à Brest, tandis que Lille accueillera Nantes et finira la saison à Troyes. Pour l’OL, relégué à trois points des Bretons, et à quatre longueurs du LOSC, ce week-end aura probablement sonné le glas des maigres espoirs européens.